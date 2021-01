Ministerstvo zdravotníctva práve spustilo najnebezpečnejšiu kampaň vo svojej histórii

Naše milované Mininsterstvo Zdravotníctva práve spustilo najnebezpečnejšiu kampaň ohľadom COVID-19 a pokiaľ sa na to pozrieme objektívne tak asi o tom ani nevie.

Kampaň “Vakcína je Sloboda” je jednou z najnebezpečnejších kampaní, ktoré som kedy videl.

Ja osobne som zástanca očkovania a akonáhle to bude možné, pôjdem sa očkovať. Problém ale nastáva, keď organizácia, ktorá je zodpovedná za zdravie občanov vydá kampaň - Daj sa očkovať a všetci budeme slobodní a v pohode.

Problém, ktorý vidím ja je fakt, že vakcína nám pomôže odbúrať príznaky tohoto ochorenia, ale nezabráni tomu aby sme boli infekční. Toto nie je môj názor, toto je názor vedcov z Harvardu a iných popredných univerzít.

To znamená, že ak sa ja nechám zaočkovať a ak sa dostanem do styku s COVID-19 tak je veľká pravdepodobnosť, že na sebe neuvidím žiadne príznaky. Neznamená to ale, že ak sa stretnem s infekčným človekom, tak nebudem šíriť túto chorobu ďalej.

A toto je presne ten problém. Ak sa naše Ministerstvo vyjadrí, že očkovanie je sloboda, tak je to tá najhoršia kampaň akú si môžete predstaviť.

Je mi jasné, že týmto článkom nezmením situáciu ktorá v našej krajine nastala. Ale dúfam, že aspoň pár ľudí sa na to pozrie zodpovedne a budeme sa správať zodpovednejšie ako od nás očakáva Igor.

Týmto článkom chcem poprosiť všetkých ľudí nie dobrej vôle ale sedliackeho rozumu, prosím neprestávajte dodržiavať ochranné opatrenia ani keď ste očkovaní.

Keďže to nedokáže naša vláda, musíme to dokázať my. Prosím buďme zodpovední.